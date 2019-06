Mondiale Under 20, Italia-Ecuador 0-1 (d.t.s.): è quarto posto azzurro

MONDIALE UNDER 20 ITALIA ECUADOR / È delusione azzurra al Mondiale Under 20. Dopo la grande amarezza per il ko in semifinale con l'Ucraina, gli azzurrini di Nicolato perdono la finale per il terzo posto e chiudono la competizione fuori dal podio.

Contro l'sono decisivi i tempi supplementari dopo i 90' senza reti: Olivieri, al 95' sbaglia un rigore. Nove minuti più tardi non sbaglia invece Mina che batte Plizzari e regala la medaglia di bronzo agli ecuadoriani.

Mondiale Under 20, Italia-Ecuador 0-1 (d.t.s.): 104' Mina.