Roma, Totti pensa all'addio: gli scenari

CALCIOMERCATO ROMA TOTTI / Futuro in bilico, in casa Roma, per Francesco Totti. L'ex numero 10 giallorosso è in fase di riflessione. La società gli ha proposto il ruolo di direttore tecnico, ma su Twitter ieri Totti ha tenuto tutti in standby. In giornata, come scrive la 'Gazzetta dello Sport', c'è stato un colloquio telefonico con l'ad Fienga, che gli ha ribadito l'offerta, ma Totti chiede che alla sua figura sia data reale operatività.

La società non è stata felice del fatto che Totti non fosse presente a Madrid e a Londra per i colloqui con, ma dal canto suo, secondo il 'Corriere dello Sport', Totti ritiene, pur non avendo da eccepire professionalmente sulla scelta del portoghese come tecnico e dicome ds, che il suo parere non sia stato tenuto in considerazione. Martedì prossimo Totti partirà per le vacanze con la famiglia. Si proverà a fare chiarezza per quella data, altrimenti è altamente probabile che Totti non parta per, dove è fissato il ritiro il 29 giugno. ll suo futuro potrebbe essere in Federcalcio, con il presidenteche ha dichiarato: "Per campioni del calibro di Totti o, un ruolo si trova sempre".