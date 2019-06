Milan, obiettivo Manolas: la risposta della Roma!

CALCIOMERCATO ROMA MILAN INTER MANOLAS / Nome nuovo per la difesa. Il Milan - secondo quanto riportato da 'Sky Sport' - avrebbe fatto un tentativo per Manolas. ma piace parecchio anche a Juventus e Arsenal. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI. I rossoneri avrebbero avuto un contatto con la Roma e con Mino Raiola per capire se il difensore possa essere ceduto ad una cifra inferiore alla clausola di 36 milioni di euro. No secco dei giallorossi, che non sono intenzionati a fare sconti.

