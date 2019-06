Inter, Marotta interviene sui social: frecciata a Wanda e Icardi

INTER MAROTTA ICARDI WANDA NARA / Beppe Marotta ha parlato al convegno sui leader in corso al Castello Sforzesco di Milano.

Rispondendo sul tema social, l'amministratore delegato nerazzurro sembrerebbe aver lanciato una 'frecciata' ae Mauro, assidui frequentatori degli stessi social e con i quali è in atto un vero e proprio 'scontro' considerata la volontà dell'di cedere il numero 9 e l'ostruziosimo dello stesso numero 9, che intende invece proseguire - nonostante non rientri nei piani del club e di- la sua avventura interista. "I social sono strumenti che non possiamo fermare perché fanno parte della sfera privata dei giocatori o dei loro parenti - le parole di Marotta riportate da 'gazzetta.it' - Non possiamo arginare Instagram e Twitter. Bisogna far capire che si tratta di strumenti belli ma pericolosi".