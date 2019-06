INTER RAKITIC / Attenzione a quello che sta accadendo in questi giorni a Barcellona. Mentre il RealMadrid continua ad annunciare colpi su colpi, la dirigenza blaugrana non sta a guardare e dopo Frenkie de Jong ha in programma nuovi affari che andranno ad incidere in maniera importante sui conti del club.

Per questo nel vertice di mercato con la dirigenza al completo andato in scena pochi giorni fa, tra i vari temi si è parlato anche delle possibili cessioni che serviranno necessariamente a riequilibrare i bilanci ed un nome pesante finito nella lista dei possibili sacrificati sarebbe quello di Ivan. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

In Catalogna già da qualche giorno si parla della decisione da parte del Barça di non adeguare il contratto del croato in scadenza nel 2021. Ma a differenza di qualche settimana fa, ora anche da parte del tecnico Ernesto Valverde secondo 'Cadena Ser' sarebbe arrivato il via libera alla cessione del centrocampista classe '88. O meglio, l'allenatore non porrà alcun veto qualora dovessero arrivare proposte all'altezza per Rakitic che però, da parte sua, continua a ribadire l'intenzione di rimanere al 'Camp Nou'. Spettatrici interessate sono soprattutto ManchesterUnited e Inter, che per i quotidiani spagnoli sotto traccia continua a monitorare la situazione ed alle giuste condizioni potrebbe irrompere sulla scena.