CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLENATORE / Impazza il toto allenatore in casa Juventus. Molteplici le piste accreditate per il sostituto di Allegri, da Guardiola a Sarri a Simone Inzaghi. Difficile ipotizzare al momento chi la spunterà, ma in casa bianconera, forse, hanno già le idee chiare.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Talmente tanto che potrebbe già essere stata fissata la data per la presentazione del nuovo tecnico. L'indizio arriva dal blocco delle visite al museo dell'Allianz Stadium, previsto per il. Possibile dunque che per quella data sia prevista la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore, oppure di un top player al momento rimasto ancora nell'ombra.