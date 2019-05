Inter, ecco la richiesta di Conte per l'attacco

INTER CONTE LUKAKU / Antonio Conte e l'Inter: una strada che ormai sembra sempre più definita. Il tecnico avrebbe infatti trovato l'accordo con il club nerazzurro e dalla prossima stagione potrebbe dunque essere lui la guida del club meneghino.

Anche dall'Inghilterra ne sono sicuri e l'ex ct, insieme alla dirigenza, starebbero valutando i primi nomi per la campagna acquisti. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Secondo il 'Times' uno di questi nomi sarebbe già stato fatto e in estate potrebbe partire un vero e proprio assalto: la richiesta di Conte alla dirigenza nerazzurra sarebbe Romelu Lukaku. Il centravanti belga, che ha recentemente dichiarato il proprio amore per la Serie A, potrebbe lasciare il Manchester United. Il belga sarebbe in uscita dal club inglese: in questi mesi il feeling con Solskjaer non è mai nato e la società britannica sta pensando ad una vera e propria rivoluzione, con relativo abbassamento del monte ingaggi.

