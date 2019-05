Napoli-Inter, i convocati di Spalletti: tegola in difesa

NAPOLI INTER CONVOCATI SPALLETTI / Recupera Matteo Politano che dovrebbe partire dalla panchina, ma c'è una brutta notizia per il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti che per il big match in casa del Napoli dovrà fare a meno di un titolarissimo.

Il centrale Stefan, infatti, non ha smaltito il problema muscolare riportato nell'ultima giornata di campionato contro il Chievo e dunque non sarà dell'incontro. Ecco l'elenco completo dei convocati nerazzurri:

Portieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 46 Berni.

Difensori: 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 21 Cedric Soares, 23 Miranda, 29 Dalbert, 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar.

Centrocampisti: 5 Gagliardini, 8 Vecino, 14 Nainggolan, 15 Joao Mario, 20 Borja Valero, 44 Perisic, 77 Brozovic.

Attaccanti: 9 Icardi, 10 Lautaro, 11 Keita, 16 Politano, 87 Candreva.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui