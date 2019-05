Roma, ESCLUSIVO: si pensa a Bogdan, c'è anche il Napoli

CALCIOMERCATO ROMA LUKA BOGDAN NAPOLI JUVENTUS LIVORNO - Luka Bogdan, con le sue 20 presenze in campionato condite da una rete, ha contribuito in maniera determinante alla salvezza del Livorno di Roberto Breda. Per il 23enne difensore centrale adesso si apre la possibilità del salto di categoria. E le squadre interessate non mancano: stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la Roma ha chiesto informazioni sul conto del calciatore croato e sta pensando seriamente al da farsi.

Anche ilha mostrato interesse per l'ex Vicenza e Catania, sotto contratto con i labronici fino al 2023. Nel frattempo, Bogdan dovrà scegliere la strada giusta per il suo futuro: mettersi subito in gioco in una squadra di alto livello oppure passare da un club medio-alto e accumulare esperienza in vista dell'approdo in una big? Staremo a vedere, col Livorno che è pronto ad ascoltare le offerte che arriveranno. La società toscana, che acquistò il calciatore nell'estate scorsa per 1 milione di euro circa, non ha ancora fissato il prezzo del cartellino e attende proposte.