Milan, Salvini: "A cena con Gattuso. Bakayoko? No..."

MILAN SALVINI BAKAYOKO GATTUSO / Matteo Salvini torna a parlare di Gattuso.

Il vicepresidente del Consiglio - a margine di un convegno a Milano - ha usato parole di stima per il tecnico rossonero, mettendo di fatto una pietra sopra alle critiche dei mesi scorsi: "Io adoro Gennaro Gattuso, e il 27 maggio sono pronto a offrirgli una cena a base di pesce - ripota 'gazzetta.it' - So che lui ha un ottimo ristorante, sarebbe poco educato autoinvitarsi però mi autoinvito a Gallarate, a campionato finito ed elezioni europee finite, così siamo tutti e due più tranquilli. Anche senza Champions, comunque vada. Bakayoko è invitato? No"