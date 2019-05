NAPOLI ANCELOTTI INSIGNE TRIPPIER / Alla vigilia della gara Napoli-Cagliari, Carlo Ancelotti ha parlato anche di calciomercato, soffermandosi sia sul futuro di Lorenzo Insigne, sia sui possibili nuovi acquisti: "C'è stato questo incontro in cui Lorenzo ha ribadito di voler restare e prolungare il contratto. Non c'è mai stata da parte nostra la volontà di cederlo" ha affermato il tecnico azzurro. Per tutte le ultime di mercato del Napoli e non solo CLICCA QUI.

Mentre su alcuni possibili nuovi arrivi, l'allenatore del Napoli ha preferito glissare: "Parlare di giocatori altrui non mi piace.

La moglie dia Napoli? Non lo so, sinceramente. Ma questa è una bella città, ci si viene anche in vacanza. Stiamo visionando tanti calciatori, poi c’è da fare una valutazione tecnica o comunque da intavolare una trattativa. C'è poi da considerare l'ipotesi di calciatori che magari non vogliono venire, non è una cosa facile. Trippier e? Ripeto, non posso parlare dei calciatori che non sono nostri. Sono forti, il nostro obiettivo per il prossimo anno è migliorare qualità, intensità ed esperienza della squadra.? E' un grandissimo calciatore. Il mio apprezzamento resta, ma non è tra i giocatori che stiamo seguendo". Poi sulle cessioni: "Si parla sempre del Napoli come società di passaggio, ma al momento nessuno mi ha chiesto di andar via il prossimo anno. Non c’è bisogno di incatenarsi ai cancelli di Castel Volturno".