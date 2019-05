CALCIOMERCATO LAZIO LAZZARI NAPOLI SPAL - Manca solo la certezza della matematica, ma gli ultimi risultati positivi hanno dato serenità alla Spal che si avvicina a grandi passi alla salvezza, la seconda consecutiva. La squadra di mister Leonardo Semplici ha battuto anche i campioni d'Italia della Juventus, mentre nell'ultimo turno hanno pareggianto al 'Paolo Mazza' contro il Genoa, una diretta concorrente per la permanenza in Serie A. Sabato contro il Chievo, gli spallini si giocano un match point: con un risultato positivo, metterebbero in cassaforte la salvezza. E anche quest'anno tra i protagonisti della squadra ferrarese è impossibile non mettere Manuel Lazzari.

Il periodo più complicato è coinciso proprio con lo stop per infortunio del 25enne calciatore, ma una volta tornato in campo la Spal è tornata a volare sulle fasce. Quella che si avvia alla conclusione potrebbe, però, davvero essere l'ultima stagione in biancoazzurro dell'ex Giacomense:sono segnalate da tempo sulle sue tracce, con i campani che a gennaio sono stavi vicini a chiudere il suo ingaggio . La richiesta della Spal continua ad essere di 20 milioni di euro per cedere il cartellino di Lazzari, sotto contratto fino al 2023. Cifra che difficilmente le due società interessate saranno disposte a spendere: ad oggi, non si registrano passi concreti, ma la Spal dovrà necessariamente ridurre le pretese anche per accontentare le giuste aspirazioni di Lazzari, pronto a spiccare il volo verso altri lidi nell'estate prossima.