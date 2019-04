CALCIOMERCATO INTER PEPE / Tra i migliori prospetti in giro per l'Europa spicca sicuramente l'ivoriano Nicolas Pepè, esterno offensivo di prorpietà del Lille che ha offerto una grande stagione in Ligue 1. Il classe 1995 è stato più volte accostato all'Inter come possibile erede di Ivan Perisic in caso di cessione del croato vice-campione del mondo.

Autore fin qui di 20 gol e 12 assist in 36 partite stagionali, Pepè è però conteso anche da altre big europee tra le quali spiccano Barcellona, Chelsea, Manchester United, Liverpool, Arsenal e Bayern Monaco. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il futuro di Pepè è dunque un vero e proprio rebus che va però verso la risoluzione definitiva. Stando a quanto riportato da 'L'Equipe', il funambolico esterno svelerà il suo futuro in conferenza stampa dopo il 5 maggio, ovvero dopo che il Lille avrà affrontato l'Olympique Lione nello scontro diretto per il secondo posto in Ligue 1.

