JUVENTUS SZCZESNY DE GEA/ Le voci di calciomercato potrebbero aver in qualche modo influito sul rendimento di David De Gea, portiere del Manchester United. Lo spagnolo infatti, nelle ultime uscite dei Red Devils, è stato probabilmente uno dei peggiori nonostante un inizio di stagione da protagonista assoluto.

Discorso differente per Wojciech, estremo difensore della Juventus, il quale, stando a quanto riportato da 'Rai Sport', potrebbe lasciare Torino in estate. Per le ultime notizie sul calciomercato delle big---> clicca qui!

Se dovesse andarsene, la Juventus opterebbe proprio per David De Gea per difendere i pali della Vecchia Signora. L'ex Atletico Madrid è un classe 1990 e quest'anno ha totalizzato 10 clean sheet fra Premier League e Champions League.

