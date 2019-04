CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN INTER MAROTTA PARATICI - Inter-Juventus, in programma domani alle 20.30 allo stadio 'Giuseppe Meazza', sarà la prima volta da ex per Beppe Marotta. Dopo l'addio ai bianconeri, il direttore generale ha preso il comando della squadra nerazzurra dal dicembre scorso e subito si è dovuto scontrare con il cosiddeto 'caso Icardi'.

Nel frattempo, il suo vecchio club sarà alle prese con un problema non di poco conto nella prossima estate: Gonzalo difficilmente sarà trattenuto dale, con ogni probabilità, farà ritorno a Torino. Appare lontana la possibilità di una permanenza nel club del presidente Andreae, secondo quanto riportato da 'La Stampa', il direttore dell'area sportiva Fabioavrebbe proposto a Marotta il 'Pipita': la risposta del dirigente meneghino è stata perentoria e immediata, porta sbarrata per l'argentino. Dunque, adesso toccherà trovare una squadra disposta ad accollarsi il cartellino e l'ingaggio del 31enne bomber argentino in vista della prossima stagione.