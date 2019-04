CALCIOMERCATO ROMA DZEKO WEST HAM / Il futuro di Edin Dzeko potrebbe essere davvero lontano dalla Roma.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il bosniaco è da tempo nel mirino dele secondo 'Sky Sports' in Inghilterra al club londinese sarebbe stato offerto il cartellino del giocatore. Calciomercato.it aveva anticipato che la trattativa tra la Roma e Dzeko per il rinnovo è ancora in fase di stallo.