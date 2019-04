FIORENTINA BOLOGNA MONTELLA / Dopo il pareggio a reti inviolate tra Fiorentina e Bologna, Vincenzo Montella è apparso soddisfatto per la prestazione della sua squadra: "Ringrazio il pubblico che mi ha applaudito e sostenuto la squadra. Mi è piaciuto l'atteggiamento, il modo di stare in campo. Non abbiamo condotto il gioco ma siamo stati più pericolosi. Ci è mancata un po' di fortuna, penso al palo - le sue parole a 'Sky Sport' - Chiesa? Secondo me lui nasce esterno e può fare l'esterno offensivo.

Di là c'è, che ha spinto di più. Può fare anche la seconda punta. La strategia era quella di tenerlo davanti, non ha fatto la stessa corsa di Biraghi. Bisogna essere soddisfatti che la squadra non ha preso gol. Ambiente? Non c'è ottimismo in giro. Quando sono arrivato dopo la salvezza, trovai un ambiente peggiore e trovai una carenza di giocatori che oggi non c'è. Iniziammo il ritiro con dieci giocatori o forse di meno. Attraverso le prestazioni vogliamo far riavvicinare la gente. La forza è la coesione. Abbraccio al secondo di? Ci conosciamo da tempo. Ho sentito anche Pioli per ringraziarlo. Il calcio è così, c'è chi entra e chi esce".