BOLOGNA CHIEVO DI CARLO / Ancora tanta delusione per DiCarlo. Il tecnico del Chievo ha commentato così il ko contro il Bologna. Parole pesanti dell'allenatore al termine del match: "Non vorrei parlare più di arbitri, sorrido solamente meglio non commentare i rigori - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Magari qualcuno non dormirà, è meglio che giudichino altri. Ci sono forze più grosse di noi... Guardate le ultime partite e vedrete che tutte le decisioni... non voglio parlare ma se uno si butta da solo, io vado a dormire tranquillo, ho dato tutto contrariamente a qualcun altro. Non voglio fare polemiche per favore. Guardate voi la partita, è uno scandalo!"

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui