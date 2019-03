CALCIOMERCATO MILAN ZIDANE REAL MADRID / Dopo Lucas Paqueta, il Milan guarda ancora al Brasile per assicurarsi nuovi talenti. I nomi finiti sul taccuino di Leonardo sono diversi: dall'ala Everton al regista Oya, sino al giovane e talentuosissimo Reinier. Anche lui prodotto del Flamengo, in Brasile lo reputano come una delle future stelle della Seleçao. Proprio per questo su di lui, oltre ai rossoneri, ci sono i più grandi club europei.

Per le ultime sul mercato del Milan e non solo CLICCA QUI

Tra le varie società interessate ci sono Liverpool e soprattutto Real Madrid. I 'Blancos' sarebbero pronti a passare all'attacco. Secondo il 'Sun', il club spagnolo è pronto ad offirire 70 milioni di euro al Flamengo, club a cui Reinier Jesus è legato sino al 2021. Il trasferimento alla corte di Zinedine Zidane però non potrà avvenire prima del gennaio 2020, quando il giocatore avrà compiuto 18 anni. Dopo Paqueta e Vinicius, un altro talento 'rubronegro' potrebbe dunque lasciare il Brasile in direzione Europa.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui