Calciomercato Napoli, contatti per Veretout: c'è il prezzo

CALCIOMERCATO NAPOLI VERETOUT / Con la trattativa per il rinnovo in standby e rimandata alla fine della stagione, Jorda Veretout è un nome da tenere sotto stretta osservazione in vista della prossima estate di calciomercato durante la quale il francese sarà con ogni probabilità grande protagonista.

Respinto l'assalto del Paris Saint-Germain un'estate fa, la Fiorentina si prepara infatti a ricevere molte offerte per il centrocampista francese che ha estimatori in tutta Europa, con lo stesso Psg ed il Borussia Dortmund tra le concorrenti più agguerrite.

Ma non mancano neanche i corteggiatori in Serie A, dove per il Napoli in particolare quella di Veretout va considerata una candidatura concreta. Lo riferisce il 'Corriere dello Sport' secondo cui nei piani della dirigenza azzurra il francese ha un posto di primo livello e l'obiettivo è quello di anticipare la concorrenza. I contatti con la Fiorentina e l'entourage del giocatore sono costanti, mentre spuntano già le cifre del possibile affare: valutazione che oscilla tra i 20 ed i 25 milioni di euro, non di meno.

