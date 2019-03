CALCIOMERCATO JUVENTUS REAL MADRID / Sono cambiate tante cose con l'arrivo di Zidane in panchina. Con il francese il Real Madrid sta recuperando calciatori che sembravano destinati all'addio in estate. Il primo nome è ovviamente Isco, tornato protagonista, dopo mesi davvero complicati con Solari.

Discorso simile perche con Zidane sembrano aver ritrovato la voglia di continuare ad indossare la maglia gloriosa dei Blancos. Non certo una buona notizia per la, o per tutte quelle squadre che avevano messo nel mirino questi campioni. Isco e Marcelo si allontanano sempre più dunque dall'Italia e la loro permanenza al Real Madrid sembra quasi certa.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Lo stesso però non si può dire per altri calciatori come Ceballos. Il talentuoso centrocampista ha giocato davvero poco in passato con Zidane e la prossima estate potrebbe essere il momento giusto per lasciare Madrid. Si fa più complicata anche la posizione di Mariano, soprattutto con l'arrivo di nuovi campioni, e Llorente. Tutte opportunità che il calcio italiano, a partire proprio dalla Juventus potrebbe cogliere. Anche Keylor Navas potrebbe diventare un'opportunità: Zidane lo ha fatto giocare l'ultima partita ma Courtois dovrebbe essere ancora il titolare

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui