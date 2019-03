ITALIA CONFERENZA MANCINI / L'Italia inizia il cammino per le qualificazioni ad Euro 2020. La Nazionale azzurra sfiderà la Finlandia il 23 marzo ad Udine e tre giorni più tardi a Parma il Liechtenstein. Il Ct Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa nel primo giorno di ritiro a Coverciano: tra scelte, Balotelli e i giovani emergenti, Calciomercato.it ha seguito in tempo reale le dichiarazioni del selezionatore dell'Italia.

"Ho convocato qualche giocatore in più, anche perché non sapevo le condizioni di tutti. Qualcuno è stato chiamato anche per conoscerlo e valutarlo meglio. Ci sono attaccanti in più, perché abbiamo bisogno di lavorare su questo aspetto. Qualcun altro è rimasto a casa, con molto dispiacere, ma sicuramente rientreranno nelle prossime partite. Abbiamo iniziato qualche mese fa, stiamo migliorando sull'aspetto offensivo e tecnico del nostro calcio. La speranza è che vada sempre meglio, i giocatori sono bravi e hanno entusiasmo. La bellezza della Nazionale è che tutti possono esprimere la loro opinione, che io rispetto, ma poi faccio le mie scelte. Belotti potrà tornare con noi, può fare sempre meglio. È stato con noi all'inizio, sta migliorando e sicuramente potrà rientrare. Ci ritroviamo oggi dopo un po' di tempo, da adesso le partite inizieranno ad essere molto importanti, perché ci proiettano verso gli Europei. Ma sono fiducioso, i ragazzi hanno voglia. Dobbiamo cercare di far divertire e raggiungere i risultati, è l'obiettivo fondamentale dei calciatori. Siamo insieme da quasi un anno, abbiamo calciatori versatili che possono giocare in diversi ruoli, questo è importante per un allenatore. Contro la Finlandia dobbiamo iniziare bene, vorrei vedere la stessa voglia di vincere e attaccare vista in precedenza".

BALOTELLI E KEAN - "Balotelli penso che ancora non sia nelle condizioni ottimali per giocare in Nazionale. È sicuramente migliorato, ha anche una buona media realizzativa e credo che possa migliorare ancora. Da lui ci aspettiamo tanto, è nel massimo della maturazione. Ma anche gli altri stanno migliorando, questa è una cosa molto importante. Balotelli ha vinto tanto, ha fatto un'ottima carriera, anche se poteva fare molto di più. Kean gioca in un club importante, dove prima di tutto bisogna essere uomini.

E questo è molto importante".

ZANIOLO E VERRATTI - "Ringrazio Di Biagio, Ct dell'Under 21, perché gli abbiamo portato via alcuni giocatori. Per i giovani sono importanti tutte le partite, solo così possono migliorare. Essere nelle rose di squadre importanti e trovare spazio è sintomo di forza e crescita. Jorginho sta giocando bene, difficilmente sbaglia le partite e ha qualità tecniche enormi. Stessa cosa per Verratti, abbiamo avuto la fortuna di farli giocare insieme. È un giocatore straordinario tecnicamente e penso di essere anche abbastanza fortunato ad avere calciatori a centrocampo così tecnici. Credo che possa ancora migliorare. Ma lo stesso vale per gli altri che sono all'estero, come Piccini o Grifo per esempio. Zaniolo? Grande merito a Di Francesco, perché gli ha dato una fiducia enorme e possibilità di giocare quasi sempre. Quando un ragazzo è giovane, possono esserci momenti più difficili. Ma ha grandi qualità e ci potrebbe essere la possibilità di debuttare in Nazionale maggiore".

SERIE A E COPPE EUROPEE - "La Juventus è una squadra forte, ha fatto una grande partita e non era semplice da ribaltare. Credo che il Napoli possa avere le carte in regola per vincere l'Europa League. Speriamo che possano arrivare entrambe fino in fondo. La Serie A non è mai stato un campionato semplice, per nessuno. Dietro la Juve stanno lottando in tante. Anche in fondo alla classifica, c'è una grande bagarre. Il campionato è sempre allenante. Dall'inizio della stagione ad oggi, stanno giocando più ragazzi che sono nell'orbita della Nazionale maggiore e dell'Under 21. È una cosa molto positiva per noi, giocando partite di un certo livello, i calciatori crescono".

ICARDI E ARBITRI AGGREDITI - "Caso Icardi? È difficile avere un'idea da fuori, non si conoscono tutte le dimaniche. Non sarebbe giusto rispondere, anche se mi dispiace che si sia creata questa situazione perché è un grande attaccante. Spero che tutto si ricomponga presto, tutto qui. Per quanto riguarda gli eventi che si sono succeduti nell'ultimo periodo nel mondo del calcio, credo che tutti dovremmo tornare ad essere un po' più buoni e capire che il mondo sta andando in direzione sbagliata. Poi, nel calcio, sembra a volte che si possa fare qualsiasi cosa, picchiano arbitri, genitori che litigano... speriamo di riuscire a diventare migliori".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui