SERIE A VAR NICCHI / Marcello Nicchi, presidente dell'AIA, ha fatto il punto sull'utilizzo del Var nella stagione in corso. Il massimo dirigente ha parlato anche dei progetti futuri: "Centrale unica? Bisogna continuare a inculcare un fatto: la tecnologia non è l'arbitro, ma un supporto utile per gli arbitri - spiega a 'Radio anch'io Sport' - Nel nostro paese sono nati i moviolisti della Var, che fanno anche dei danni. Quando leggo che mancano gialli, rigori, dico sempre 'ma chi lo ha detto?'. Sto lavorando a un progetto molto importante, quello di fare un centro Var a Coverciano: si risparmiano risorse. Andranno lì e si riposeranno, faranno il loro lavoro con tranquillità. Credo sia un progetto importante anche per chi fornisce lo strumento tecnologico. La gente non sa che a volte manca il collegamento col Var. L'arbitro deve aspettare il tempo necessaio per vedere l'azione giusta. Rocchi non vide il Var? Il Var si deve fidare del Var e il Var deve fidarsi dell'arbitro. Si va al Var quando c'è una certezza dell'errore. Var in Serie B? Mi viene da sorridere.

Bisogna andare cauti: il Var è uno strumento per la prima lega nazionale di tutte le federazioni. L'arbitro nelle categorie sottostanti deve imparare ad arbitrare senza tecnologia".

EX ARBITRI - "Anche loro al Var? Ci stiamo ragionando, ma siamo abituati a fare le cose per bene - prosegue Nicchi - Non escludiamo che si possa creare un gruppo di pochissimi esperti Var. Stiamo pensando a tante cose, come al 'reddito di cittadinanza arbitrale'. Non escludiamo di fare un fondo di solidarietà agli arbitri che vanno in pensione e poi si ritrovano senza lavoro. Sono progetti in stato avanzato di lavoro".

COMUNICAZIONI PUBBLICHE - "Io faccio una domanda, ma perché non vi fidate del Var? Il Var va rispettato, bisogna avere fiducia. Porteremo avanti il progetto per dare questo mezzo quasi ineccepibile. La macchina raramente sbaglia. Bisogna fare un passo culturale da parte di tutti. Nel momento in cui c'è un mondo sportivo che accetta le cose sarà tutto più rapido. Non abbiamo niente da nascondere o manipolare. L'arbitro vede la partita dal campo e trae delle conclusioni. Bisogna mettere gli operatori nella condizione di dare le immagini agli arbitri in tempo breve. Un centro specializzato con tecnologie e quanto altro eliminerà questi problemi. Serve rispetto e fiducia per uno strumento che funziona. Fra pochi giorni faremo una nuova riunione con allenatori e capitani: spero sia una riunione importante e corretta".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui