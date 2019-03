MERCATO NAINGGOLAN INTER ROMA MONCHI / Nainggolan è approdato in estate all'Inter dopo aver lasciato la Roma. A parlare del suo passaggio dalla Capitale a Milano ci ha pensato lo stesso calciatore belga, ai microfoni di ' VTM News':

SUL SUO STATO DI FORMA - "Devo imparare a gestirmi. Prima giocavo 50 gara senza problemi. Ora ho perso peso e ho anche smesso di fumare.

Non è facile ma ci riesco".

SULL'ADDIO DALLA ROMA - "Ho avuto un diverbio con Monchi. Non è stato professionale con me. Questo prova che il calcio è un mondo falso. Se mi avesse detto della voglia di vendermi non ci sarebbero stati problemi. Invece ha mandato emissari in Turchia a mia insaputa. Ho capito che non sarei potuto rimanere. O lui o me: avrei potuto scatenare una guerra mondiale ogni giorno, se fossi rimasto, dato il mio carattere".

SUL RITORNO IN NAZIONALE - "Non ne ho voglia. Il capitolo è chiuso".

