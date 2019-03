TORINO CAIRO / "La Champions League? La musichetta mi piace, anche io vorrei sentirla". E' tra il serio e il faceto Urbano Cairo nelle dichiarazioni rilasciate ad un convegno del 'Corriere della Sera'. La coppa dalle grandi orecchie è il sogno del presidente del Torino: "Ma è molto complicato, la mia era una battuta.

Ora siamo sesti, davanti allache però ha una gara in meno. Davanti a noi invece c'è l'che dista sei punti. Adesso l'importante è lottare in ogni gara per conquistare quanti più punti possibili, poi faremo i conti a fine stagione.? E' un grande tecnico: ha dato solidità e compattezza".