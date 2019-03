CALCIOMERCATO JUVENTUS SAUL ATLETICO MADRID CHAMPIONS BARCELLONA - Non solo calcio giocato. Juventus e Atletico Madrid stasera si affronteranno per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, ma anche sul mercato potrebbero trovarsi di fronte.

Da settimane, infatti, si parla di un forte interesse dei bianconeri per il centrocampista dei 'Colchoneros'Niguez. Il 24enne calciatore di Diego Pabloè sotto contratto con i castigliani fino 2026 e ha una clausola rescissoria pari a 150 milioni di euro. "Si parla molto anche in Spagna del futuro di- le parole di Antonio, giornalista di 'Cadena Cope', a Calciomercato.it - A fine stagione, qualcuno può lasciare l'Atletico Madrid. Il calciatore interessa sempre ale ha offerta da tutte le grandi d'Europa, ma non so se l'estate prossima sarà quella che porterà al suo addio".