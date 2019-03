CALCIOMERCATO JUVENTUS ZIDANE / Zinedine Zidane è tornato al Real Madrid. La clamorosa notizia è giunta oggi e il club merengue, come suo solito, ha immediatamente presentato il nuovo tecnico al Santiago Bernabeu. Il francese era nel mirino della Juventus per il post-Allegri e oggi, ai giornalisti, ha ammesso l'esistenza di altre proposte.

L'aria di Madrid, che per lui ormai è aria di casa, ha avuto però la meglio: "Ho avuto proposte da altre squadre, ma la mia volontà era restare qui".

Zizou ha inoltre commentato, inoltre, i motivi che lo portarono a lasciare la panchina al termine della scorsa stagione: "Se sono andato via è perchè credevo che la rosa avesse bisogno di un cambio, sentivo fosse la cosa giusta. Ora ho scelto di tornare perchè ho ricevuto la chiamata del presidente e visto che sento enorme affetto nei suoi confronti e quelli del club, eccomi qua. Dopo otto mesi avevo voglia di tornare ad allenare. Si tratta di una grande responsabilità, ho giocato con questa maglia, ho vinto tanto, ma sono uno dei tanti nella storia del club. Non dimentico i miei trionfi, ma nemmeno i miei errori: l'anno scorso abbiamo perso la Liga e la Coppa, nonostante il trionfo in Champions. Bisogna accettare tutto, ma la mia ambizione e il mio entusiasmo non me li toglierà nessuno".

