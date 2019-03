LAZIO ROMA INZAGHI PAROLE / La Lazio cala il tris con le reti di Caicedo, Immobile e Cataldi e posa a casa il derby contro la Roma. Il tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi, è ovviamente soddisfatto. Un successo che rilancia Radu e compagni nella lotta europea: "Questa partita può dare tanto entusiasmo, ci tenevamo tantissimo - esordisce ai microfoni di 'DAZN' - Abbiamo giocato martedì sera e dovevamo prepararla in 3 giorni e mezzo, volevamo regalare una serata speciale ai tifosi: questa rimarrà nella storia della Lazio. Fino a stamattina avevo dubbi sulla formazione, dovevo vedere come avevano recuperato da martedì.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Lasciar fuori Immobile non è facile per nessun allenatore, anche Parolo aveva la caviglia gonfia ma sono stati bravi tutti, anche quelli entrati dopo. Abbiamo dimostrato con Milan e Roma che venivano da strisce di vittorie di essere stati superiori. Abbiamo rallentato e perso qualche punto perché nell'ultimo mese abbiamo avuto 11 infortunati contro Genoa e Siviglia, se avessimo potuto ruotare i giocatori saremmo stati più su in classifica. Dobbiamo lottare contro delle corazzate ma se non succederà qualcosa di incredibile da qui alla fine, possiamo lottare. Mio fratello Filippo allo stadio? E' stato qui coi nipoti ed è venuto a formello. Martedì era il compleanno di mia moglie e non sono riuscito a regalarle una vittoria, oggi era quello di mia madre e non c'era vittoria più bella""