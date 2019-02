PAGELLE ROMA BOLOGNA TABELLINO / Roma e Bologna si sfidano all'Olimpico per provare a conquistare i tre punti. Nel primo tempo la gara si sviluppa con i giallorossi che provano a fare la partita e i bolognesi pronti a ripartite. L'occasione più ghiotta per i padroni di casa arriva sui piedi di Zaniolo che, recuperato un buon pallone, si invola verso la porta, venendo però fermato da Danilo con un fallo. Gli ospiti invece spaventano gli avversari a metà primo tempo, a seguito di una ripartenza per un'ingenuità di Kluivert, terminata con il tiro alto di Soriano. A 10' dalla fine è Olsen a salire in cattedra neutralizzando un tiro a botta sicura di Soriano. Nel finale un'incomprensione tra Fazio e Olsen rischia di portare in vantaggio la compagine ospite. Prima del fischio finale però è la traversa di Soriano a salvare i capitolini e Di Francesco.

ROMA

Olsen 7

Florenzi 6

Manolas 6,5

Fazio 6

Kolarov 5,5

Lo.

Pellegrini 6,5

Nzonzi 6

Cristante 6

Zaniolo 6

Dzeko 5,5

Kluivert 5,5

All.: Di Francesco 6

BOLOGNA

Skorupski 6

Mbaye 6

Danilo 6

Helander 6,5

Dijks 6

Poli 6

Pulgar 5,5

Soriano 6,5

Sansone 6

Santander 5,5

Edera 6

All.: Mihajlovic 6

Arbitro: Di Bello 6

TABELLINO

ROMA-BOLOGNA 0-0

MARCATORI: -

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Lo. Pellegrini, Nzonzi, Cristante; Zaniolo, Dzeko, Kluivert.

A disp: Fuzato, Mirante, Juan Jesus, Marcano, Santon, Coric, De Rossi, Pastore, Perotti, Celar, El Shaarawy.

All.: Eusebio Di Francesco.

BOLOGNA(4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Helander, Dijks; Poli, Pulgar Soriano; Sansone, Santander, Edera.

A disp: Da Costa, Santurro, Paz, Nagy, Krejci, Donsah, Valencia, Corbo, Dzemaili, Svanberg, Calabresi, Falcinelli.

All.: Sinisa Mihajlovic.

ARBITRO: Marco Di Bello della sezione di Brindisi

AMMONITI: Cristante, Florenzi (R), Danilo, Pulgar, Edera (B).

ESPULSI: -

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui