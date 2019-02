CALCIOMERCATO RIBERY MARSIGLIA / C'è molta curiosità nel vedere quale sarà la prossima destinazione di Franck Ribery: l'esterno francese del Bayern Monaco ha il contratto in scadenza nella prossima estate e non lo rinnoverà con i bavaresi, lasciando così la squadra dopo 12 anni con più di 400 partite all'attivo.

Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile ritorno di Ribery all'Olympique Marsiglia, dopo le due stagioni disputate nel 2006 e 2007. Secondo quanto riportato quest'oggi da L'Equipe l'affare con ogni probabilità è destinato soltanto a rimanere una nostalgica illusione: l'esterno francese ha uno stipendio troppo alte per le casse della società. Soltanto un piazzamento in Champions League della squadra di Rudi Garcia potrebbe cambiare le carte in tavola.

