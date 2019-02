CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI DYBALA ICARDI / Tutto facile per la Juventus che archivia la pratica Frosinone con un agile 3-0 proiettandosi col minimo sforzo all'impegno più atteso, ovvero l'andata degli ottavi di finale di Champions League con l'Atletico Madrid. Di questo e non solo si parla in diretta su 'Sky' nel post-partita con il tecnico bianconero Massimiliano Allegri che racconta: "La squadra è cresciuta fisicamente e a parte Parma sta facendo bene. Abbiamo fatto un po' di fatica dopo la sosta, adesso siamo in un momento importante sia in campionato che in Champions. Difesa? Rugani non è in condizione di giocare e ho dovuto mettere Chiellini e penso gli abbia fatto bene giocare la partita. Dybala ha fatto un gran gol, una bella prestazione e sono contento perché ne aveva bisogno, gli attaccanti vivono per questo. Adesso ci prepariamo a giocare la prima contro l'Atletico e sarà una partita diversa, ci sarà bisogno di attenzione".

Allegri, dunque, prosegue sul ruolo di Dybala.

"La Juventus ha sempre bisogno di un giocatore che giochi tra le linee e lui è molto bravo. L’anno scorso ne avevamo solo uno davanti, quest’anno ne abbiamo due. Lo sviluppo del gioco è diverso e lo limita un po’ nei gol ma non nelle prestazioni. La Champions? Credo che mercoledì bisogna fare gol. Io devo vederla in ottica passaggio del turno, non della partita singola. Poi la formazione dipende da tante cose, Dybala è in ottima forma e oltre Bernardeschi si aggregherà anche Douglas Costa".

In chiusura, al tecnico viene chiesto delle voci su Icardi dopo le parole del Ds Fabio Paratici che aveva parlato della possibilità di arrivare all'argentino dell'Inter prima di piazzare il colpo Cristiano Ronaldo: "Io del mercato non so niente a me arrivano i giocatori e poi me lo dicono. D’estate preferisco andare al mare. Icardi un grande giocatore? È un centravanti che fa gol, poi è giovane e deve fare tanta strada. Comunque ne parlerà Spalletti che lo allena, gli osservatori hanno un occhio diverso rispetto a chi li allena".

