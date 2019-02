Calciomercato Inter, Icardi-Juve: indizio social da Chiellini?

CALCIOMERCATO JUVENTUS ICARDI / Dopo il caos degli ultimi due giorni, con l’addio alla fascia di capitano e la mancata partenza per il match col Rapid Vienna, Mauro Icardi continua ad essere al centro di chiacchiere e polemiche. Questa mattina l’ormai ex capitano nerazzurro ha incontrato dirigenza e tecnico per un vertice durato pochissimo, meno di mezz’ora.

E sui social il suo caso è il più discusso di queste ore.

Ad alimentare i rumors, ci ha pensato Giorgio Chiellini. Il difensore della Juventus, proprio questa mattina, ha iniziato a seguire su Instagram l’attaccante nerazzurro. Indizio di mercato o semplice casualità, poco importa: i tifosi hanno iniziato subito ad interrogarsi su questa mossa, ricordando le parole del direttore sportivo bianconero Fabio Paratici, che ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha ammesso che, l’estate scorsa, Maurito era proprio l’alternativa a Cristiano Ronaldo per l’attacco della Vecchia Signora.

