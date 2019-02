SASSUOLO JUVENTUS PISTOCCHI / La Juventus regola il Sassuolo con un netto 3-0 ma la gara poteva prendere una piega diversa: prima del vantaggio bianconero, infatti, Mazzoleni alla Var controlla un intervento di Szczesny su Djuricic giudicandolo regolare.

Una decisione commentata su Twitter da Maurizioche approva la scelta del direttore di gara ma ricorda un episodio simile in un Juventus-Napoli di coppa Italia (Reina su Cuadrado) per il quale era stato fischiato il calcio di rigore: "È corretta la decisione di Mazzoleni sul contrasto Szczesny/Djuricic: il portiere della Juventus prende la palla, non è rigore. Era sbagliata quella diin Juventus-Napoli di Coppa Italia sul contrasto Reina/ Cuadrado: anche lì Reina prese la palla".

Il tweet del giornalista scatena le polemiche:

