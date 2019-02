SASSUOLO JUVENTUS CONFERENZA STAMPA ALLEGRI / Dal Sassuolo al Sassuolo. Un girone dopo, Cristiano Ronaldo torna a sfidare gli emiliani contro cui si è sbloccato in Italia per centrare la 20a rete bianconera. Si affida a lui la Juventus che vuole ripartire subito dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia e lo stop a sorpresa col Parma. Alla vigilia del match del 'Mapei Stadium', il tecnico Massimiliano Allegri fa il punto sulle ultime news Juventus nella consueta conferenza stampa. Ecco le parole raccolte da Calciomercato.it.

"Dybala ha chiesto scusa, da ragazzo intelligente quale è. Soprattutto, perché la società gli ha dato una responsabilità importante, la numero 10, e quando non c'è stato Chiellini ha preso la fascia di capitano. Ha avuto un comportamento non consono, ma si è scusato, ha capito. Caso chiuso. Paulo non ha cambiato assolutamente posizione, è solo questione di caratteristiche di chi gli gioca di fianco. Ronaldo ha caratteristiche completamente diverse da Higuain. Ma gioca nella stessa posizione, è stato solo sfortunato in alcune occasioni. Si vanno a trovare delle cose che non hanno senso. I giocatori si compensano a vicenda. Alla gente piace riempirsi la bocca, io ascolto e mi diverto".

CASO DOUGLAS COSTA - "Per quanto riguarda Paulo, ha chiesto scusa a tutti e sono molto contento. All'interno del gruppo, ci vuole rispetto per i compagni. Domani è in ballottaggio con Bernardeschi. Douglas Costa? Ha iniziato la stagione molto bene, poi ha fatto quella cavolata contro il Sassuolo, si è infortunato. Sono ragazzi, la storia dell'incidente è vita privata. Hanno tempo e modo di far tutto, perché è giusto svagarsi. Però devono essere bravi a gestire questi momenti. Sono cose che capitano, fortunamente non si è fatto male nessuno.

Siamo in un momento importante della stagione, quindi bisogna essere tutti al massimo della condizione fisica, ma soprattutto mentale".

INFORTUNATI E FORMAZIONE - "In settimana, la BBC (Barzagli, Bonucci, Chiellini, ndr) sarà di nuovo a disposizione. È stata crocifissa la difesa contro il Parma, mentre ha fatto una buona partita. Ci sono state delle disattenzioni in quei momenti lì. Domani potrebbero giocare De Sciglio, Caceres, Rugani e Alex Sandro. Khedira è rientrato bene, potrebbe essere anche lui in campo. Mentalmente è fresco, perché nella prima parte di stagione non lo abbiamo mai avuto. È un giocatore di alto livello. Giocherà se ci sarà Bernardeschi, altrimenti ci sarà Bentancur. Anche Matuidi sta bene. In porta, rientra Szczesny. Sono contento di come stiamo fisicamente, stiamo migliorando la condizione e siamo in crescita. Ma bisogna non dimenticare che abbiamo un campionato da vincere e poi penseremo alla Champions. L'obiettivo numero uno è lo Scudetto".

CACERES-BENATIA - "Ci siamo indeboliti cedendo Benatia? Caceres è un grande giocatore, ha fatto un'ottima partita contro il Parma. Ma nell'ultimo quarto d'ora, la difesa non è stata aiutata dal centrocampo. Dobbiamo tornare ad essere squadra in fase difensiva. Martin è un grande acquisto, sono molto contento di averlo a disposizione. Anche perché, quando ce ne sarà bisogno, potrà fare anche il terzino. Nessun gol su punizione? Vorrà dire che, da qui alla fine dell'anno, faremo diverse reti sulle palle inattive".

AVVERSARI - "De Zerbi è un allenatore giovane e bravo, uno dei più promettenti. Le sue squadre occupano bene il campo in ampiezza e sono ben distribuiti. Sassuolo è l'ambiente ideale per lui. Sarà una partita difficile se non saremo bravi a compattarci. Il Sassuolo ha qualità e entusiasmo e noi non possiamo assolutamente lasciare nessun punto".

