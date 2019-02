CALCIOMERCATO ATALANTA BARROW / L'esplosione di Duvan Zapata ha un po' oscurato il talento di Musa Barrow, giovane attaccante dell'Atalanta che già lo scorso anno riuscì ad attirare l'attenzione di diverse società, tra le quali anche la Juventus.

Intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport', Luigi, agente del calciatore, rivela: "In estate c'è stata un'offerta del. Chiamarono direttamente il sottoscritto, ma i Percassi alzarono il muro. Non ci fu la minima possibilità di iniziare la trattativa. Il Borussia offrì 20 milioni, magari in estate arriverà un'offerta da 30 milioni".

Sul futuro di Barrow, il procuratore dice: "Abbiamo avuto un colloquio con la società, la quale ha ribadito di non volersi assolutamente privare del ragazzo. Le offerte non sono mancate, in primis quella dell’Empoli: proposto il prestito con diritto di riscatto, zero aperture da Zingonia. Musa è contento di come stiano andando le cose, nonostante".

