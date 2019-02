CALCIOMERCATO TORINO NIANG / Potrebbe esserci la Cina nel futuro di M'Baye Niang. L'attaccante franco-senegalese attualmente al Rennes potrebbe lasciare la Francia e volare in estremo oriente. Come riporta 'Foot Mercato', lo Shanghai Shenhua sarebbe interessato all'acquisto dell'attaccante.

Un affare che riguarderebbe anche il, che in estate ha ceduto il giocatore al Rennes in prestito con diritto di riscatto ed è quindi ancora proprietario del cartellino del giocatore. I francesi che tra l'altro non sembrano essere particolarmente convinti ad investire i 15 milioni per il riscatto del classe 1994 . Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI