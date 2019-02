MANCHESTER UNITED ROSSI / 32 anni quest'oggi per Giuseppe Rossi, uno dei talenti più cristallini del nostro calcio, purtroppo bersagliato dagli infortuni nel corso della sua carriera. 'Pepito' prova l'ennesimo rilancio allenandosi con il Manchester United, già da qualche settimana. Al quotidiano spagnolo 'As', ecco le sue sensazioni: "Sto bene e mi sento in forma, aspetto un'opportunità per tornare a sentirmi davvero un giocatore. Lotto ogni giorno, posso ancora dare molto al calcio. Ricorderò per sempre il gesto del Manchester United, che mi ha dato la possibilità di tornare ad allenarmi.

Qui mi sento come a casa, è sempre una grande famiglia.già da giocatore aveva l'abilità di studiare gli avversari, lo sta facendo anche da allenatore con ottimi risultati. Il suo arrivo ha dato tranquillità all'ambiente. Spero di avere la possibilità di tornare a giocare in Premier League, un giorno vorrei provare un'esperienza nella MLS che è un campionato che sta crescendo rapidamente. Per il mio gioco, il campionato migliore probabilmente sarebbe la Liga". Un retroscena: "Il? Sì, al termine della stagione in cui segnai 35 gol con ilmi voleva. Dissi di no, adesso è storia. Il calcio è così".