CALCIOMERCATO INTER RINNOVO ICARDI 2023 - Dopo le schermaglie mediatiche tra la moglie-agente, Wanda Nara, e l'Inter, si sono ridotte sensibilmente le distanze, che esistevano nelle scorse settimane, tra il club nerazzurro e Mauro Icardi per il prolungamento contrattuale.

Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , si avvicina a grandi passi l'accordo per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2021. Confermata l'offerta d'ingaggio che è stata proposta all'entourage del 25enne capitano della squadra di Luciano, 7 milioni di euro a stagione (più eventuali bonus) fino al 30 giugno 2023, mentre la clausola rescissoria, attualmente fissata a quota 110 milioni di euro (e valida dall'1 al 15 luglio delle sessioni estive di mercato), dovrebbe essere innalzata fino a 160 milioni. Ma sulla questione si sta ancora discutendo. E sono attesi nuovi colloqui nei prossimi giorni, presumibilmente dopo la fine del calciomercato invernale, per approfondire dettagliamente la questione e mettere nero su bianco. Ma Icardi e l'sono, oggi, più vicini alla fumata bianca.