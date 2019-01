CALCIOMERCATO CAGLIARI OLIVA / Colpo a centrocampo in dirittura d'arrivo per il Cagliari.

Nella primissima mattinata di oggi la redazione di Calciomercato.it aveva già parlato del concreto interesse dei rossoblu per Christian Oliva che è sempre più vicino all'approdo in Italia. Stando a quanto riferito da 'Sky Sport' la trattativa tra i sardi e ilMontevideo ha subito un'accelerata improvvisa nelle ultime ore. Il classe 1996 che per caratteristiche ricorda proprio il cagliaritanososterrà a breve le visite mediche con i rossoblù per poi firmare il contratto.arriverebbe a titolo definitivo sulla base di 5 milioni più bonus.