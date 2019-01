Calciomercato Lazio, affare Castagne: frenata Championship

CALCIOMERCATO LAZIO CASTAGNE SWANSEA ATALANTA / Non c'è accordo tra l'Atalanta e lo Swansea per Timothy Castagne.

Il club gallese vorrebbe portare inil terzino dei bergamaschi ma come riporta il 'Corriere dello Sport' al momento c'è troppa distanza tra domanda e offerta. Per restare aggiornato con tutte le news sul mercato CLICCA QUI . Una buona notizia per lache ha messo nel mirino Castagne in vista della possibile partenza di Basta.