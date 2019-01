Lazio, a lavoro in vista della Coppa Italia

LAZIO NOVARA INZAGHI / Doppia seduta nel centro sportivo di Formello. La Lazio si allena in vista degli ottavi di CoppaItalia contro il Novara, in programma sabato alle ore 15:00 all’Olimpico. Simone Inzaghi divide la rosa in due gruppi.

Solo in tredici faticano sul campo soprattutto sulla fase di non possesso: Correa, Radu, Immobile, Parolo, Luiz Felipe, Murgia, Marusic, Lukaku, Durmisi, Basta, Leiva, Bastos e Rossi. Gli altri in palestra. Nel pomeriggio con molta probabilità i gruppi saranno invertiti e chi ha lavorato sul campo si allenerà in palestra.