ROMA SASSUOLO DI FRANCESCO / Alla vigilia di Roma-Sassuolo, Eusebio Di Francesco ha presentato la sfida di Santo Stefano concedendo due interviste televisive al posto della consueta conferenza stampa. Ai microfoni di 'Roma Tv', l'allenatore giallorosso è tornato anche sulla sfida contro la Juventus. "Dal mio punto di vista ci sono state cose interessanti anche nel primo tempo, specialmente nei primi 25 minuti, la capacità di recuperare palla nella metà campo avversaria, dove non siamo stati bravi e qualitativi. È accaduto un po' anche nel secondo tempo, quando la squadra ha avuto il predominio della gara nel palleggio e poca concretezza davanti, dove potevamo creare delle situazioni pericolose. Nel primo tempo ci sono stati momenti in cui la squadra, recuperando palla contro una squadra aperta che riparte dal basso, poteva sfruttare meglio le situazioni".

Spostando il focus sulla gara di domani, l'ex di turno ha indicato i pericoli principali della sfida. "È una squadra spensierata, che ha un'idea di gioco e un'identità. Conosco l'ambiente, riescono a preparare bene le partite con una certa serenità e allo stesso tempo hanno giocatori sia giovani sia esperti di grande qualità. Non occupano quella posizione di classifica per caso e anzi in alcuni momenti hanno lasciato anche qualche punto per strada". Sulla sfida in famiglia con il figlio Federico. "Non può fare scherzi a questo giro, noi abbiamo bisogno di punti. Battute a parte Federico è cresciuto tanto, sono contento che sia andato in questa nuova realtà, si trova veramente bene ma non avevo dubbi conoscendo l'ambiente e la possibilità che dà ai giovani di crescere". Chiusura dedicata alla situazione infortuni. "Stiamo valutando Pellegrini ma credo sia più probabile il suo recupero per il Parma, magari fino a mercoledì possono esserci sorprese. Al di là di quelli che recuperiamo la cosa più importante è ritrovare la condizione di questi ragazzi, anche se non abbiamo molto tempo a disposizione".

