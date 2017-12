CALCIOMERCATO MILAN GOMEZ / Tra i 23 convocati di Gattuso in vista della partita di Coppa Italia contro l'Inter non appare il nome di Gustavo Gomez. Il centrale paraguayano, che in stagione ha disputato solo una presenza in Europa League, pare quindi sempre più destinato alla partenza. Il giocatore può tornare in Argentina: su di lui c'è il Boca Juniors, che vorrebbe acquistarlo in prestito. Attenzione però anche alla Lazio, che continua a monitorare diversi giocatori per la difesa. Il difensore sudamericano è tra i nomi valutati dalla dirigenza biancoceleste, anche se non è al momento in cima alla lista dei pensieri di Tare.