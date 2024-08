DIRETTA Serie A, da Abraham ad Osimhen: gli aggiornamenti dell’ultimo giorno di calciomercato

Si chiude il calciomercato: ultima giornata di trattative per la Serie A, da Abraham ad Osimhen, tutti gli affare di venerdì 30 agosto

The last dance, l’ultimo ballo. Ancora poche ore e poi il calciomercato estivo 2024 andrà in archivio. Questa sera a mezzanotte chiuderà la campagna trasferimenti e le ultime ore saranno bollenti.

Diversi gli affari ancora da chiudere, cominciando da Osimhen: il nigeriano è tra Arabia Saudita e Chelsea e presto si conoscerà il suo futuro. Oggi sarà il giorno dell’annuncio di Palacios all’Inter, mentre Milan e Roma proveranno a trovare la quadra per lo scambio tra Saelemaekers e Abraham. Sempre i giallorossi dovranno chiudere per Djalo, dopo che è sfumato Danso, mentre la Juventus sembra aver deciso di mollare Sancho.

Calciomercato.it vi offre in diretta le trattative e le novità del calciomercato di venerdì 30 agosto, con gli aggiornamenti live dei nostri inviati dall’Hotel Sheraton di Milano per la chiusura della sessione estiva.