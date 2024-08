Habemus Pa…lacios! Tormentone finito: arriva la firma con l’Inter | VIDEO CM.IT

Ci siamo per l’ufficialità del trasferimento di Tomas Palacios all’Inter: il difensore nella sede di Viale della Liberazione per firmare con il club nerazzurro

Si conclude la telenovela degli ultimi giorni in merito a Tomas Palacios, che è appena arrivato in sede per l’annuncio ufficiale con l’Inter. Insieme al suo agente, il giovane difensore argentino questa mattina intorno alle 11.30 è entrato nel quartier generale di Viale delle Liberazione per sancire il suo trasferimento nel club campione d’Italia.

Giovedì sera, dopo giorni di attesa, è arrivato lo scambio di documenti e la fumata bianca tra le parti: l’intesa definitiva con l’Indipendiente Rivadavia e il Talleres, oltre a risolvere le questioni burocratiche per il cartellino del giocatore tra le due società argentine. L’Inter sborserà 7 milioni di base fissa più bonus, per un affare complessivo di poco superiore ai 10 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Palacios alla corte di Inzaghi: tutti i dettagli dell’operazione

Palacios invece firmerà un contratto pluriennale fino al 30 giugno 2029, con un ingaggio intorno ai 600 mila euro a stagione. Il mancino classe 2003 dalla prossima settimana si metterà a disposizione di Simone Inzaghi e questa sarà sarà in tribuna a San Siro per seguire la sfida di campionato con l’Atalanta.

Palacios ha sempre dato la priorità al club nerazzurro, nonostante la corte di diversi club tra Europa e Arabia Saudita. Il difensore argentino – che sarà il vice Bastoni nello scacchiere di Inzaghi – era sbarcato domenica all’aeroporto di Malpensa e sostenuto lunedì le rituali visite mediche, in attesa che si sbloccasse definitivamente la situazione del suo passaggio all’Inter.