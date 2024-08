Osimhen, sfuma anche il Chelsea: per il Napoli resta una sola speranza | CM.IT

Nulla di fatto per il trasferimento di Osimhen al Chelsea: cosa succede adesso in casa Napoli

Il tormentone Victor Osimhen ci accompagnerà ancora almeno fino a lunedì prossimo. È definitivamente sfumata, infatti, la trattativa con il Chelsea per il trasferimento del nigeriano: i blues avevano una bozza d’accordo col Napoli, ma non c’era invece l’ok col giocatore, al quale avevano proposto uno stipendio inferiore rispetto agli 11 milioni netti che percepisce all’ombra del Vesuvio.

Situazione inversa, invece, quella vissuta dall’Al Ahli, che aveva raggiunto l’accordo con l’entourage dell’ex Lille ma non quello con De Laurentiis, che ha chiesto un ulteriore rilancio per raggiungere i 70 milioni di euro. Una situazione tesissima che, però, non è ancora conclusa. Anche se l’Al Ahli sta chiudendo l’affare Toney col Brentford il Napoli spera di piazzare comunque Osimhen in Arabia Saudita prima della chiusura del mercato della Saudi League, prevista per lunedì prossimo. Se non dovesse riuscirci, il nigeriano finirebbe fuori rosa.