Coppa Italia, gli arbitri delle semifinali di ritorno: il derby a Doveri

Si parte mercoledì con la stracittadina tra Inter e Milan, mentre il giorno successivo il Bologna ospita l’Empoli. In palio la finalissima di Roma

Sono stati designati gli arbitri delle due semifinali di ritorno di Coppa Italia. La prima è in programma mercoledì sera a San Siro e mette di fronte Inter e Milan per il quinto derby della Madonnina di questa stagione dopo quello di andata, i due di Serie A e quello di Supercoppa Italiana.

Una super sfida che riparte dalla situazione di parità, visto l’1-1 dell’andata ad inizio mese. Il match è stato affidato ad un arbitro esperto come Daniele Doveri di Roma. A seguire, giovedì sera, l’altra gara tra il Bologna e l’Empoli, che sulla carta dovrebbe essere poco più che una formalità per i felsinei, dal momento che in trasferta si sono già imposti con il risultato di 3-0. Per la partita del ‘Dall’Ara’, il designatore Rocchi ha scelto Matteo Marcenaro di Genova. Ecco le designazioni complete:

INTER – MILAN Mercoledì 23/04 h.21.00

DOVERI

MELI – ALASSIO

IV: AURELIANO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MARINI

BOLOGNA – EMPOLI Giovedì 24/04 h.21.00

MARCENARO

BINDONI – TEGONI

IV: GHERSNI

VAR: DI PAOLO

AVAR: PATERNA