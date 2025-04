Conte alla Juve con il difensore: doppio annuncio in diretta

Le ultime sul mercato dei bianconeri, tra allenatore e calciatori. Ecco il punto della situazione in vista della prossima stagione

Testa al campo in casa Juventus, dove non si può sbagliare per centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Le vittorie di Atalanta, Roma e Bologna non lasciano, infatti, alternative ai bianconeri.

Bianconeri, che ovviamente, sono chiamati anche a pensare al futuro e ovviamente al calciomercato. Per fare il punto della situazione, a Ti Amo Calciomercato, programma di YouTube di Calciomercato.it, è così intervenuto Mirko Di Natale.

Si è parlato di quello che potrà succedere in estate, a partire dalla panchina e del futuro di Igor Tudor: “L’impressione è che la dirigenza sia molto contenta del suo lavoro e non solo per i 7 punti guadagnati. La sua mano si è vista in campo, ma anche fuori. La Juve è cambiata in poche settimane e mi hanno spesso sottolineato l’aspetto della disciplina inserito nello spogliatoio. Ora i calciatori sanno cosa fare e sono più motivati. Se la proprietà deciderà di aprire i rubinetti non vedo così utopistico il ritorno di Conte. Così lo vedo molto possibile. E’ quindi tutto nelle mani della proprietà perché l’attuale dirigenza va forte su Tudor. Se il croato dovesse centrare il quarto posto e fare un buon Mondiale per club continuerebbe con lui”.

Calciomercato Juventus, lo vuole Conte: attenzione al ritorno di De Winter

Si parla poi di calciatori con Di Natale e le attenzioni si spostano su De Winter che piace proprio a tutti. Non solo alla Juventus.

“Vi anticipo che de Winter piace molto a Conte e il Napoli è al momento la squadra più avanti per lui. Ci sono però anche Inter, Milan e Roma così come la Juventus che, già nel mercato invernale ci aveva provato. Prima di Kelly, i bianconeri si erano informati per de Winter. La Juventus ha una percentuale di rivendita del calciatore sul venticinque per cento. La valutazione del Genoa è di circa trenta milioni. I bianconeri potrebbero prendere il difensore per una cifra fra i quindici e i diciotto, riprendendosi un calciatore che piace molto a Tudor, a Conte e permettendosi un’uscita in quel reparto”

Tiago Djalò? “Tornerà a Torino dopo l’esperienza al Porto, è un calciatore che si è perso e non si è ritrovato. La Juventus ha perso dei soldi con questo giocatore”. Ha concluso il tecnico