Maledizione Napoli, altro infortunio per Conte: tempi di recupero lunghissimi

Ancora un infortunio per l’attaccante di Antonio Conte, costretto a fermarsi e forse definitivamente, quando mancano cinque giornate dal termine

Assente nella trasferta di Monza per un infortunio subito poco prima di lasciare Castel Volturno, durante la rifinitura, a distanza di tre giorni arriva il verdetto. Antonio Conte perde il suo titolare per almeno i prossimi tre match.

Infatti, secondo quanto riportato dalla nota ufficiale David Neres è stato sottoposto agli esami specifici a seguito dell’infortunio al soleo dello scorso fine settimana: gli accertamenti hanno evidenziato una lesione al soleo della gamba sinistra.

Insomma, un’altra tegola per il mister. Neres starà fermo almeno 20 giorni e ha già iniziato l’iter riabilitativo. Il suo rientro potrebbe essere previsto per Parma-Napoli, alla penultima di campionato. Ma le sensazioni sono piuttosto negative e il rischio concreto è che la stagione sia già terminata per lui. Tutto dipenderà da come reagirà a questo secondo infortunio al soleo, sempre alla coscia sinistra. Una ricaduta.

Infatti, Neres ebbe già problemi muscolari a febbraio. Rientrò solo dopo la sosta di marzo, giocando molto bene contro il Milan. È ritornato in campo anche contro il Bologna, deludendo, per poi giocare ancora titolare contro l’Empoli, offrendo anche una buona prestazione. Tre gare di fila, poi l’ennesimo stop di una stagione tormentata. Sicuramente positiva dal punto di vista personale, ma tormentata.

Il brasiliano alza bandiera bianca nel momento decisivo della stagione. E Conte ha dimostrato che al suo posto preferirebbe adattare Spinazzola, anziché schierare un giocatore di ruolo come Okafor, acquistato in prestito dal Milan a gennaio come sostituto di Kvaratskhelia. Il piano alternativo potrebbe essere il cambio modulo, che premierebbe Raspadori titolare al fianco di Lukaku.