Juve, addio Sancho: ecco cosa è successo negli ultimi giorni | CM.IT

La Juventus ha mollato la presa su Jadon Sancho: ecco cosa è successo negli ultimi giorni di mercato

La Juve non lavora più su Sancho. Non da stamane o da ieri sera, ma da ormai più di 24 ore e quindi la possibile partenza di Arthur non è legata all’arrivo dell’inglese.

I costi dell’operazione con il Manchester United sono ritenuti troppo alti dai bianconeri che, tra l’altro, hanno registrato l’esplosione del giovane giocatore Mbangula. E come raccontato proprio l’affermazione del giovane calciatore aveva modificato già da un po’ i piani dei bianconeri che con Thiago Motta stanno valorizzando una serie di giovani: alcuni, tra l’altro, segnalati lo scorso anno anche da Massimiliano Allegri.

Quindi l’operazione di valorizzazione delle risorse interne prosegue in un clima di condivisione tra l’area tecnica e quella dirigenziale. Le ultime ore di calciomercato saranno così impegnate sul fronte cessioni, con Kostic e Arthur al centro di serrate trattative di calciomercato.